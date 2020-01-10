10.01.2020, 11:02
Полузащитник лидера Бундеслиги ”РБ Лейпциг” обвиняется в изнасиловании
Футболист Штефан Ильзанкер, выступающий за немецкий клуб, обвинен в изнасиловании. Об этом сообщает портал Оuest-france.
Футболист Штефан Ильзанкер, выступающий за немецкий клуб, обвинен в изнасиловании. Об этом сообщает портал Оuest-france.
Заявление на австрийского спортсмена написала 26-летняя девушка, указавшая, что Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке, проходившей на одной из квартир в Зальцбурге.
На обвинение уже отреагировал адвокат атлета, сказавший, что в показаниях потерпевшей есть существенные противоречия.
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