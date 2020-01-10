Полузащитник лидера Бундеслиги ”РБ Лейпциг” обвиняется в изнасиловании

Заявление на австрийского спортсмена написала 26-летняя девушка, указавшая, что Ильзанкер изнасиловал ее на вечеринке, проходившей на одной из квартир в Зальцбурге.

На обвинение уже отреагировал адвокат атлета, сказавший, что в показаниях потерпевшей есть существенные противоречия.