Полуфиналист Лиги чемпионов рискует вылететь из турнира

На футбольных полях Европы сыграны первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Полуфиналист последнего розыгрыша нидерландский "Аякс" сыграл на выезде вничью с кипрским клубом АПОЭЛ - 0:0. Голландцы завершали поединок в меньшинстве.
В ответном поединке, который пройдет на следующей неделе киприотов устроит любая результативная ничья. На предыдущей стадии турнира "Аякс" с большим трудом по сумме двух матчей одолел греческий ПАОК.
В среду бронзовый призер чемпионата России "Краснодар" сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом". Напомним, что в третьем круге краснодарцы выбили из борьбы двукратного победителя Лиги чемпионов португальский "Порту".
Лига чемпионов (раунд плей-офф - первые матчи) 20 августа (вторник) ЧФР (Румыния) – Славия (Чехия) 0:1 АПОЭЛ (Кипр) – Аякс (Нидерланды) 0:0 ЛАСК (Австрия) – Брюгге (Бельгия) 0:1
21 августа (среда) 22:00 Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия) 22:00 Динамо З (Хорватия) – Русенборг (Норвегия) 22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия)
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Шведская писательница исколесила РФ и сошла с ума
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель