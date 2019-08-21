21.08.2019, 00:30

Полуфиналист Лиги чемпионов рискует вылететь из турнира


rus.delfi.ee
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PAOK vs Ajax
PAOK vs AjaxFoto: via www.imago-images.de, imago images / Pro Shots

На футбольных полях Европы сыграны первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Полуфиналист последнего розыгрыша нидерландский "Аякс" сыграл на выезде вничью с кипрским клубом АПОЭЛ - 0:0. Голландцы завершали поединок в меньшинстве.

В ответном поединке, который пройдет на следующей неделе киприотов устроит любая результативная ничья. На предыдущей стадии турнира "Аякс" с большим трудом по сумме двух матчей одолел греческий ПАОК.

В среду бронзовый призер чемпионата России "Краснодар" сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом". Напомним, что в третьем круге краснодарцы выбили из борьбы двукратного победителя Лиги чемпионов португальский "Порту".

Лига чемпионов (раунд плей-офф - первые матчи)
20 августа (вторник)
ЧФР (Румыния) – Славия (Чехия) 0:1
АПОЭЛ (Кипр) – Аякс (Нидерланды) 0:0
ЛАСК (Австрия) – Брюгге (Бельгия) 0:1

21 августа (среда)
22:00 Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия)
22:00 Динамо З (Хорватия) – Русенборг (Норвегия)
22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия)

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