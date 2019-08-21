Полуфиналист Лиги чемпионов рискует вылететь из турнира

В ответном поединке, который пройдет на следующей неделе киприотов устроит любая результативная ничья. На предыдущей стадии турнира "Аякс" с большим трудом по сумме двух матчей одолел греческий ПАОК.

В среду бронзовый призер чемпионата России "Краснодар" сыграет в гостях с греческим "Олимпиакосом". Напомним, что в третьем круге краснодарцы выбили из борьбы двукратного победителя Лиги чемпионов португальский "Порту".

Лига чемпионов (раунд плей-офф - первые матчи)

20 августа (вторник)

ЧФР (Румыния) – Славия (Чехия) 0:1

АПОЭЛ (Кипр) – Аякс (Нидерланды) 0:0

ЛАСК (Австрия) – Брюгге (Бельгия) 0:1

21 августа (среда)

22:00 Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия)

22:00 Динамо З (Хорватия) – Русенборг (Норвегия)

22:00 Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия)