Получивший эстонское гражданство Бегларишвили уезжает в Финляндию

29-летний полузащитник Закария Бегларишвили продолжит карьеру в КТП (Котка), который выступает во втором по силе дивизионе финского футбола.
В услугах Бегларишвили были заинтересованы эстонские тренеры финского клуба - Арго Арбейтер и Индрек Зелински.
Остаток прошлого сезона уроженец Грузии также провел в Финляндии, выступая на правах арены за клуб высшего дивизиона "Сейняйоки".
Минувшей осенью Бегларишвили получил эстонское гражданство. Теоретически он может сыграть за сборную Эстонии.
В рядах сборной Грузии полузащитник провел только один матч - произошло это в 2015 году в поединке с Эстонией.
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