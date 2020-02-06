Получивший эстонское гражданство Бегларишвили уезжает в Финляндию

В услугах Бегларишвили были заинтересованы эстонские тренеры финского клуба - Арго Арбейтер и Индрек Зелински.

Остаток прошлого сезона уроженец Грузии также провел в Финляндии, выступая на правах арены за клуб высшего дивизиона "Сейняйоки".

Минувшей осенью Бегларишвили получил эстонское гражданство. Теоретически он может сыграть за сборную Эстонии.

В рядах сборной Грузии полузащитник провел только один матч - произошло это в 2015 году в поединке с Эстонией.