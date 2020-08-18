Положительный коронатест футболиста изменил календарь чемпионата Эстонии

15 августа футболист выруского "Гелиоса" сдал положительный тест на коронавирус, о чем сразу же был извещен ЭФС. Повторный тест игрока также дал положительный результат.

Последний раз заразившийся футболист принимал участие в тренировках "Гелиоса" 10 и 11 августа. По информации Футбольного союза, партнеры и тренеры футболиста отправлены на двухнедельную самоизоляцию, а матчи "Гелиоса", запланированные на 20 и 23 августа, перенесены на более поздний срок.

На более поздний срок перенесен также один матч с участиием раквереского "Тарваса", с которым "Гелиос" играл 15 августа. В этом поединке "Тарвас" одержал первую победу в сезоне - 5:2. Заразившийся футболист "Гелиоса" участия в матче не принимал.

В чемпионате Эстонии среди команд Первой лиги В выруский "Гелиос" занимает предпоследнее 9-е место, а "Тарвас" замыкает турнирную таблицу.