Политбюро "Левадии" неожиданно отказалось от услуг Францева

Принципиальное решение о назначении Васильева, как выясняется, было принято еще в минувшую субботу, когда "Левадия" проиграла "Флоре" - 1:3. После поражения клубные боссы (президент Виктор Левада, вице-президент Андрей Лешкин, спортивный директор Сергей Парейко, исполнительный директор Сергей Хохлов-Симсон) два часа обсуждали на "А Ле Кок Арене" сложившуюся ситуацию.

Васильев дебютирует в Пайде

Основным кандидатом на место главного тренера "Левадии" изначально считался опытный российский специалист Сергей Францев, имеющий успешный опыт работы в эстонском клубном футболе. С ним вроде бы уже договорились - Францев сидел на чемоданах, однако ситуация неожиданно изменилась. Политбюро "Левадии" после посиделок в клубной ложе решило доверить бразды правления до конца сезона 32-летнему Васильеву. Молодой специалист, напомним, в прошлом году вошел в тренерский штаб сборной Эстонии, где отвечает за видеоанализ.

"Он знает игроков, ситуацию в клубе и все остальное. Мы не хотим вносить изменения в стиль игры в течение сезона. Мы доверяем Васильеву", - приводит Sport Delfi слова Хохлова-Симсона.

Первой официальной игрой для Васильева в качестве полноценного главного тренера станет гостевой поединок 25 июля с "Пайде". Подопечные Вячеслава Заховайко после первого круга занимали второе место в турнирной таблице, но затем пайдесцы потеряли из-за травм несколько основных игроков и проиграли три матча подряд нарвскому "Трансу" (0:1), "Флоре" (1:3) и "Калью" (1:3).

"Левадия" оформила документы, но...

Портал RusDelfi разыскал по телефону Францева. "Комментировать ничего не буду. Могу лишь сказать, что все документы для моего въезда в Эстонию были оформлены и дата моего приезда в Таллинн с руководством "Левадии" была уже обговорена", - сказал Францев.

Чем руководствовалась "Левадия", отказавшись в последний момент от услуг опытного специалиста, сказать трудно. Слова Хохлова-Симсона про игровой стиль звучат как-то не очень убедительно. Не придется ли в декабре боссам бело-зеленых пожалеть о своем решении? Как известно, в следующем году Эстония потеряет одно место в европейских кубковых турнирах. Если в августе европоход начнут четыре эстонских клуба, то через год только три - чемпион и серебряный призер "Премиум-лиги", а также обладатель Кубка Эстонии.