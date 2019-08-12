Полиция охраняет дом футболиста с овчарками

По сообщению The Sun, эти меры приняты после ареста в четверг у дома Озила стоимостью почти $11 млн в столичном районе Кэмден двух граждан, которые подозреваются в нападении на Озила, а также 26-летнего боснийца Сеада Колашинаца в июле в Лондоне.

Тогда вооруженные ножами неизвестные на мопедах напали на немца с целью угона его автомобиля. За него вступился партнер по команде Колашинац, который сумел разогнать вооруженных ножами бандитов. Озилу удалось скрыться в располагавшемся рядом ресторане, персонал которого бросился на помощь футболистам. Никто из игроков не пострадал.

Оба футболиста "Арсенала", по информации "Сан", оказались втянутыми в разборки двух противостоящих друг другу криминальных группировок. Напавшие на них бандиты соперничают с группировкой из Восточной Европы, члены которой пообещали предотвратить подобные вылазки.

Озил выступает за "Арсенал" с сентября 2013 года, за это время он трижды стал обладателем Кубка Англии и трижды - Суперкубка. Колашинац перешел в лондонский клуб в июне 2017 года и является обладателем Суперкубка Англии.