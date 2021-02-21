Поединок нарвского "Транса" отменен. Команда ушла на самоизоляцию

Как пишет сайт "Транса", игра должна была начаться сегодня в 14:00 в холле ЭФС.

"Матч отменен, так как один игрок из нашей команды сдал положительный тест на коронавирус. Согласно стандартному протоколу в таких случаях вся команда уходит на самоизоляцию", — говорится в сообщении нарвского "Транса".