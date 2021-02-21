21.02.2021, 12:39

Поединок нарвского "Транса" отменен. Команда ушла на самоизоляцию


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Поединок нарвского "Транса" отменен. Команда ушла на самоизоляцию
pixabay.com

Запланированная на воскресенье встреча нарвского "Транса" с пярнуским ”Вапрусом” не состоится из-за того, что нарвская команда ушла на самоизоляцию по коронавирусу.

Как пишет сайт "Транса", игра должна была начаться сегодня в 14:00 в холле ЭФС.

"Матч отменен, так как один игрок из нашей команды сдал положительный тест на коронавирус. Согласно стандартному протоколу в таких случаях вся команда уходит на самоизоляцию", — говорится в сообщении нарвского "Транса".

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