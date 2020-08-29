Поединок Лиги Европы "Калью" - "Мура" пройдет на нейтральном поле

Этот поединок изначально должен был пройти 27 августа в Кадриорге, но Департамент здоровья не дал разрешение на проведение матча, поскольку в обеих командах были установлены случаи заражения игроков коронавирусом.

Венгерский маршрут

"По предварительным данным, игра состоится 10 сентября в Будапеште. Несмотря на строгие ограничения на въезд в страну, для игры создан безопасный коридор", - сообщил эстонский клуб в социальных сетях.

Венгрия - одна из четырех стран, которую УЕФА определил в начале августа для проведения матчей на нейтральных полях в случае коронавирусных проблем. В этот список входят также Кипр, Греция и Польша.

Составит ли "Калью" кампанию "Флоре"?

Победитель поединка "Калью" - "Мура" выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 31 августа, а матчи будут сыграны 17 сентября.

Во втором раунде Лиги Европы выступит "Флора", которая ранее уступила в Лиге чемпионов литовской "Судуве" в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что два других представителя эстонского футбола в Лиге Европы прекратили выступление в турнире. "Левадия" проиграла в дополнительное время на выезде фарерскому Б-36 (3:4), а дебютант еврокубковых турниров "Пайде" потерпел поражение в гостях от литовского "Жальгириса" (0:2).