Поединок Лиги Европы "Калью" - "Мура" пройдет на нейтральном поле
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Калью" сообщил в социальных сетях дату и место проведения матча первого раунда квалификации Лиги Европы со словенской "Мурой".
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Калью" сообщил в социальных сетях дату и место проведения матча первого раунда квалификации Лиги Европы со словенской "Мурой".
Этот поединок изначально должен был пройти 27 августа в Кадриорге, но Департамент здоровья не дал разрешение на проведение матча, поскольку в обеих командах были установлены случаи заражения игроков коронавирусом.
Венгерский маршрут
"По предварительным данным, игра состоится 10 сентября в Будапеште. Несмотря на строгие ограничения на въезд в страну, для игры создан безопасный коридор", - сообщил эстонский клуб в социальных сетях.
Венгрия - одна из четырех стран, которую УЕФА определил в начале августа для проведения матчей на нейтральных полях в случае коронавирусных проблем. В этот список входят также Кипр, Греция и Польша.
Составит ли "Калью" кампанию "Флоре"?
Победитель поединка "Калью" - "Мура" выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 31 августа, а матчи будут сыграны 17 сентября.
Во втором раунде Лиги Европы выступит "Флора", которая ранее уступила в Лиге чемпионов литовской "Судуве" в серии послематчевых пенальти.
Напомним, что два других представителя эстонского футбола в Лиге Европы прекратили выступление в турнире. "Левадия" проиграла в дополнительное время на выезде фарерскому Б-36 (3:4), а дебютант еврокубковых турниров "Пайде" потерпел поражение в гостях от литовского "Жальгириса" (0:2).
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