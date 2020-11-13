13.11.2020, 23:40

Поединок Германия - Украина на грани срыва из-за коронавируса

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Поединок Германия - Украина на грани срыва из-за коронавируса
Saksamaa vs Ukrainawww.imago-images.de

14 ноября начинается предпоследний тур группового этапа Лиги наций. Поединок Германия - Украина, который запланирован в Лейпциге, находится на грани срыва, поскольку в составе гостей зафиксирована вспышка коронавируса.

5 членов украинской делегации сдали положительные тесты, среди них 4 футболиста - Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук. Решение о проведении поединка будет принимать УЕФА в день матча.

Первая встреча соперников, которая состоялась в октябре, завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1, а затем обескровленная кадровыми потерями Украина одержала дома сенсационную победу над Испанией - 1:0.

Центральный матч субботнего дня пройдет в Лиссабоне, где чемпион Европы Португалия, будет принимать чемпиона мира Францию (начало в 21:45). Накануне этой встречи французы сенсационно проиграли товарищеский матч в Париже полурезервному составу сборной Финляндии - 0:2.

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