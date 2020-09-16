Поединок Эстония - Россия перенесен с "А Ле Кок Арены" в Латвию
Запланированный на 22 сентября в Таллинне поединок отборочного турнира женского чемпионата Европы по футболу Эстония - Россия перенесен в Латвию.
Запланированный на 22 сентября в Таллинне поединок отборочного турнира женского чемпионата Европы по футболу Эстония - Россия перенесен в Латвию.
Причина переноса - действующие в Эстонии ограничения на въезд иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону. При въезде в Эстонию на них распространяется 14-дневное ограничение свободы передвижения, сообщается в пресс-релизе ЭФС.
Футбольный союз обращался в Министерство культуры с просьбой сделать исключение для проведения международных матчей. Правительство Эстонии такое исключение в спортивной сфере решило не делать, поэтому отборочный матч женского чемпионата Европы Эстония - Россия перенесен c "А Ле Кок Арены" в соседнюю Латвию. Он пройдет 22 сентября в Юрмале.
11 и 14 октября мужская сборная Эстонии в рамках Лиги наций должна принимать на своем поле Северную Македонию и Армению. Если исходить из действующих ограничений, то эти матчи нельзя проводить на территории Эстонии.
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