Поединок Эстония - Россия перенесен с "А Ле Кок Арены" в Латвию

Причина переноса - действующие в Эстонии ограничения на въезд иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенскую зону. При въезде в Эстонию на них распространяется 14-дневное ограничение свободы передвижения, сообщается в пресс-релизе ЭФС.

Футбольный союз обращался в Министерство культуры с просьбой сделать исключение для проведения международных матчей. Правительство Эстонии такое исключение в спортивной сфере решило не делать, поэтому отборочный матч женского чемпионата Европы Эстония - Россия перенесен c "А Ле Кок Арены" в соседнюю Латвию. Он пройдет 22 сентября в Юрмале.

11 и 14 октября мужская сборная Эстонии в рамках Лиги наций должна принимать на своем поле Северную Македонию и Армению. Если исходить из действующих ограничений, то эти матчи нельзя проводить на территории Эстонии.