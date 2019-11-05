05.11.2019, 18:05
Поединок чемпионата России по футболу завершился трагедией
Стюард матча чемпионата России по футболу "Крылья Советов" — "Рубин" скончался после игры. Об этом сообщает "Бизнес Online".
Стюард матча чемпионата России по футболу "Крылья Советов" — "Рубин" скончался после игры. Об этом сообщает "Бизнес Online".
По информации источника издания, мужчина почувствовал себя плохо в концовке матча. Прибывшие на место медики не смогли ему помочь. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Поединок 15-го тура чемпионата России по футболу проходил на стадионе "Самара-Арена" и завершился со счетом 0:0. В начале второго тайма в подтрибунном помещении произошла массовая драка фанатов противоборствующих команд. С обоих сторон были пострадавшие.
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