22.05.2020, 20:45

Поединок чемпионата Эстонии по футболу впервые покажут за рубежом


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Jalgpall Tallinna JK Legion vs FCI Levadia
FCI Levadia (rohelises) - Tallinna Legion.Foto: Jaanus Lensment

Поединок чемпионата Эстонии по футболу впервые можно будет увидеть за рубежом. Балканский телеканал SportKlub покажет воскресный матч "Тулевик" (Вильянди) - "Левадия".

Поединок будет транслироваться в прямом эфире на территории Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.

Во время пандемии коронавируса, когда были практически повсеместно отменены футбольные турниры, SportKlub транслировал матчи чемпионата Беларуси.

"Договор подписан первоначально только на трансляцию одного матча "Премиум-лиги". Вопрос дальнейшего сотрудничества пока открыт", - сказала генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.

После двух туров "Левадия" и "Калью" лидируют в чемпионате Эстонии, набрав по 6 очков. "Тулевик" одержал одну победу и находится в середине турнирной таблицы.

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