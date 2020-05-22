Поединок чемпионата Эстонии по футболу впервые покажут за рубежом

Поединок будет транслироваться в прямом эфире на территории Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.

Во время пандемии коронавируса, когда были практически повсеместно отменены футбольные турниры, SportKlub транслировал матчи чемпионата Беларуси.

"Договор подписан первоначально только на трансляцию одного матча "Премиум-лиги". Вопрос дальнейшего сотрудничества пока открыт", - сказала генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.

После двух туров "Левадия" и "Калью" лидируют в чемпионате Эстонии, набрав по 6 очков. "Тулевик" одержал одну победу и находится в середине турнирной таблицы.