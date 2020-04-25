Поединок чемпионата Беларуси по футболу внезапно отменен

25 апреля в Беларуси проводится рбщереспубликанский субботник. Поселковая команда из Гродненской области не сможет отправиться на футбольный матч в Брестскую область, поскольку ее представители решили принять участие в празднике труда, сообщает "Прессбол".

В Зельве, где дислоцируется "Чайка", проживают примерно 6700 человек. Без рук футболистов субботник, наверное, потерял бы всякий смысл.

Беларусь по-прежнему остается единственной страной Европы, в которой продолжается национальный чемпионат по футболу.

По официальным данным, в Беларуси выявлено 8773 случая заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончались 63 человека.