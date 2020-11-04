Поединки "Левадии" и нарвского "Транса" перенесены из-за коронавируса

Причина переноса матча - положительный тест на коронавирусную инфекцию у одного из игроков "Левадии", сообщает ЭФС.

По этой же причине перенесен поединок 1/8 финала Кубка Эстонии "Транс" (Нарва) - "Ярве" (Кохтла-Ярве), который также должен был состояться 4 ноября. Один из игроков нарвского клуба контактировал с человеком, сдавшим положительный тест.