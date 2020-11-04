04.11.2020, 18:05

Поединки "Левадии" и нарвского "Транса" перенесены из-за коронавируса

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FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020
FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020Foto: Andres Putting

4 ноября на "А Ле Кок Арене" было запланировано главное дерби эстонского футбола - "Левадия" против "Флоры". Однако поединок чемпионата Эстонии не состоится из-за коронавируса - матч перенесен на более поздний срок.

Причина переноса матча - положительный тест на коронавирусную инфекцию у одного из игроков "Левадии", сообщает ЭФС.

По этой же причине перенесен поединок 1/8 финала Кубка Эстонии "Транс" (Нарва) - "Ярве" (Кохтла-Ярве), который также должен был состояться 4 ноября. Один из игроков нарвского клуба контактировал с человеком, сдавшим положительный тест.

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