Поединки "Левадии" и нарвского "Транса" перенесены из-за коронавируса

4 ноября на "А Ле Кок Арене" было запланировано главное дерби эстонского футбола - "Левадия" против "Флоры". Однако поединок чемпионата Эстонии не состоится из-за коронавируса - матч перенесен на более поздний срок.
Причина переноса матча - положительный тест на коронавирусную инфекцию у одного из игроков "Левадии", сообщает ЭФС.
По этой же причине перенесен поединок 1/8 финала Кубка Эстонии "Транс" (Нарва) - "Ярве" (Кохтла-Ярве), который также должен был состояться 4 ноября. Один из игроков нарвского клуба контактировал с человеком, сдавшим положительный тест.
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