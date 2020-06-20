Почему "Спартак" назван "Спартаком"? Российский журналист нашел разгадку

"Давным-давно понятно, что классическая версия, когда взгляд Николая Петровича Старостина случайно падает на книгу Джованьоли, лежащую случайно на столе, и решает назвать новое спортивное общество ”Спартаком” (– Вот что нам нужно! — воскликнул Николай, показывая книгу. — ”Спартак” — достойный девиз, отображающий лучшие качества спортсмена: мужество, волю к победе, ловкость и силу, верность идее!”), не более, чем поздняя байка, сочиненная Андреем Петровичем Старостиным, чтобы скрыть — что? что именно?

Этой байки, легенды братья крепко держались до самой смерти — вроде бы зачем? Николай Петрович умер при Ельцине, Андрей Петровиче — при Горбачеве и перестройке. Чего там было скрывать?

Вот это ”что” и ”зачем” меня очень сильно интересовало. Так вот.

Жил-был некий человек, старший товарищ братьев Старостиных (имя и фамилия мне, естественно, известны). В спорте он больших успехов не добился (ни википедия, ни профильные спортивные энциклопедии его вообще не помнят), зато у него неплохо получалось в бизнесе. Со времен раннего НЭПа он тащил за собой паровозом Николая Петровича Старостина, устраивал на работу, вместе делались какие-то дела.

В 1928 году, в год Спартакиады и массового спортивного ажиотажа в СССР, он создал коммерческую артель по производству всякого спортинвентаря и назвал ее — ”Спартак”. Своим замом он взял на работу Александра Петровича Старостина. Потом НЭП прикрыли. Но кооперативная артель осталась.

Собственно, в 1935 году, когда Косарев поручил Николаю Петровичу создать новое — при кооперации — спортивное общество, и взгляд Николая Петровича случайно упал на книгу Джованьоли, артель продолжала работать — под руководством этого человека и Александра Петровича Старостина. И в плотной связке с фабрикой, которой руководил Андрей Петрович Старостин. И, понятно, Николай Петрович от этого бизнеса тоже никуда не отходил.

Собственно, общество и команду ”Спартак” назвали по названию действующей кооперативной артели, частному — по сути — бизнесу братьев Старостиных и этого забытого человека.