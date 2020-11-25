Почему молодой эстонский талант расстался с клубом Бундеслиги?

Контракт с "Фрайбургом" был подписан летом прошлого года по формуле "3+2". Первый сезон молодой форвард выступал в юношеском чемпионате Германии (U-17), который был прерван из-за пандемии. За "Фрайбург" он сыграл 17 матчей, в которых забил 4 мяча.

Пандемия подкосила футбольную жизнь

В межсезонье Шаповалов перешел в юниорскую команду "Фрайбурга" (U-19), однако ее наставник не видел эстонского легионера в составе. Так, к сожалению, в футболе бывает.

"Не имея игровой практики, молодому футболисту очень трудно развиваться дальше. Был вариант попробовать уйти из "Фрайбурга" в аренду, но пандемия сильно подкосила футбольную жизнь - в той же Германии юниорский чемпионат сейчас приостановлен. С "Фрайбургом" разошлись по взаимной договоренности сторон, получив статус свободного агента", - пояснил ситуацию отец молодого футболиста Андрей Шаповалов.

В приоритете зарубежный вариант

В Германию Шаповалов перебрался через "Флору", сейчас он тренируется в "Легионе". Не получится ли так, что новый футбольный сезон молодой талант начнет в "Левадии" или "Калью"?

"С руководителями "Левадии" недавно пообщались, но это была ни к чему не обязывающая беседа, - заметил Шаповалов-старший. - Действительно, в Германию Александр перебирался через "Флору", но сейчас его с этим клубом ничего не связывает. Приоритетным для нас по-прежнему остается зарубежный вариант".