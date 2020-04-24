Почему Эстония заплатила за трансляции Евро в 3 раза больше рыночной цены?

Запланированный на лето 2020 года финальный турнир чемпионата Европы должен был отправиться с ETV на Kanal 2, которым входит в Postimees Grupp, но вмешался глава ЭФС Айвар Похлак.

Футбольный босс в интересах Национальной телерадиокорпорации (ERR) перевел со счета ЭФС примерно 1 млн евро. ERR со своей стороны якобы добавила еще 200 000 евро и ETV сохранил за собой права на трансляцию чемпионата Европы по футболу.

Недавно из-за пандемии коронавируса финальный турнир чемпионата Европы по футболу был перенесен на 2021 год.