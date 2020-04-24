Почему Эстония заплатила за трансляции Евро в 3 раза больше рыночной цены?

Справедливая цена за трансляции чемпионата Европы по футболу составляет для Эстонии примерно 400 000 евро. Столько платит соседняя Латвия. Но в Эстонии дела пошли не так, когда Postimees Grupp три года назад решила выложить за приобретение телеправ на трансляцию этого турнира примерно 1 млн евро.
Запланированный на лето 2020 года финальный турнир чемпионата Европы должен был отправиться с ETV на Kanal 2, которым входит в Postimees Grupp, но вмешался глава ЭФС Айвар Похлак.
Футбольный босс в интересах Национальной телерадиокорпорации (ERR) перевел со счета ЭФС примерно 1 млн евро. ERR со своей стороны якобы добавила еще 200 000 евро и ETV сохранил за собой права на трансляцию чемпионата Европы по футболу.
Недавно из-за пандемии коронавируса финальный турнир чемпионата Европы по футболу был перенесен на 2021 год.
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