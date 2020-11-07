Почему Департамент здоровья раскритиковал Футбольный союз?

Ланно напомнил, что проведение международного матча еще в день игры было под вопросом, поскольку у одного члена футбольной делегации Армении тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

Армяне нарушили протокол УЕФА

В день игры делегация гостей в полном составе посетила Армянскую церковь на Тартуском шоссе, нарушив тем самым медицинский протокол УЕФА.

После матча футболисты "Флоры" и вильяндиского "Тулевика", соприкасавшиеся на лиллекюлаской арене с игроками сборной Армении, должны были отправиться на самоизоляцию. Следующий матч "Флоры" в чемпионате Эстонии с нарвским "Трансом" был перенесен на несколько дней, а "Тулевик" поединок с "Левадией" переносить не пожелал, поскольку в рядах сборной Эстонии был задействован лишь один игрок вильяндиского клуба Павел Марин.

ЭФС не выполнил обещания

"Департаменту здоровья со стороны Футбольного союза были даны четкие обещания, что спортсмены не будут подвергаться риску. С сожалением должен сказать, что эти обещания не были выполнены", - отметил генеральный директор Департамента здоровья.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Сааре пояснил позицию медицинского ведомства:

"После матча армянские игроки должны были покинуть Эстонию чартерным рейсом, но насколько нам известно часть из них (близкие контакты) улетела из Таллинна рейсовыми самолетами. Эстонские футболисты некоторое время после матча должны были находиться на изоляции и сдать подтверждающие тесты, но нам предоставлена в этой части неполная информация.

Департамент здоровья готов поддержать проведение различных мероприятий, но все стороны должны выполнять взятые на себя обещания. Коронавирус SARS-CoV2, вызывающий заболевание COVID-19, легко распространяется еще до появления симптомов, поэтому соблюдение обязательств по изоляции близких контактов крайне важно".

Футбольный союз отвергает обвинения

Пресс-атташе Футбольного союза Михкель Уйболехт не согласен с критикой в адрес Футбольного союза со стороны Департаменты здоровья, поскольку в связи с игрой Эстония - Армения не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.