Победа "Реала", поражение "Ливерпуля" и разгром "Шахтера"

Оба гранда европейского футбола считались фаворитами группового турнира, но первый круг они провели не слишком удачно, расположившись в подвале турнирной таблицы.

"Шахтер" пропустил 10 безответных мячей

Вторая победа "Реала" над "Интером" значительно улучшила шансы самого титулованного клуба Европы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В этой же группе чемпион Украины донецкий "Шахтер" потерпел второе крупное поражение от представителям германского футбола менхенгладбахской "Боруссии" - 0:4 (0:3). Первая встреча соперников в Киеве завершилась разгромом горняков - 0:6.

Самый неожиданный результат дня зафиксирован в Англии, где "Ливерпуль" проиграл итальянской "Аталанте" - 0:2 (0:0). Три недели назад английский клуб разгромил соперника со счетом 0:5. Несмотря на поражение, "Ливерпуль" сохранил первое место в турнирной таблице.

Лига чемпионов (4-й тур - 25 ноября)

Группа А

Атлетико (Мадрид) - Локомотив (Россия) 0:0

Бавария (Германия) - Зальцбург (Австрия) 3:1

Группа В

Боруссия М (Германия) - Шахтер (Украина) 4:0

Интер (Италия) - Реал (Испания) 0:2

Группа С

Олимпиакос (Греция) - Манчестер Сити (Англия) 0:1

Марсель (Франция) - Порту (Португалия) 0:2

Группа D

Аякс (Нидерланды) - Мидтьюлланд (Дания) 3:1

Ливерпуль (Англия) - Аталанта (Италия) 0:2