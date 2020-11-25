Победа "Реала", поражение "Ливерпуля" и разгром "Шахтера"
В центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Интер" проиграл дома футболистам испанского "Реала" - 0:2 (0:1).
В центральном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Интер" проиграл дома футболистам испанского "Реала" - 0:2 (0:1).
Оба гранда европейского футбола считались фаворитами группового турнира, но первый круг они провели не слишком удачно, расположившись в подвале турнирной таблицы.
"Шахтер" пропустил 10 безответных мячей
Вторая победа "Реала" над "Интером" значительно улучшила шансы самого титулованного клуба Европы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
В этой же группе чемпион Украины донецкий "Шахтер" потерпел второе крупное поражение от представителям германского футбола менхенгладбахской "Боруссии" - 0:4 (0:3). Первая встреча соперников в Киеве завершилась разгромом горняков - 0:6.
Самый неожиданный результат дня зафиксирован в Англии, где "Ливерпуль" проиграл итальянской "Аталанте" - 0:2 (0:0). Три недели назад английский клуб разгромил соперника со счетом 0:5. Несмотря на поражение, "Ливерпуль" сохранил первое место в турнирной таблице.
Лига чемпионов (4-й тур - 25 ноября)
Группа А
Атлетико (Мадрид) - Локомотив (Россия) 0:0
Бавария (Германия) - Зальцбург (Австрия) 3:1
Группа В
Боруссия М (Германия) - Шахтер (Украина) 4:0
Интер (Италия) - Реал (Испания) 0:2
Группа С
Олимпиакос (Греция) - Манчестер Сити (Англия) 0:1
Марсель (Франция) - Порту (Португалия) 0:2
Группа D
Аякс (Нидерланды) - Мидтьюлланд (Дания) 3:1
Ливерпуль (Англия) - Аталанта (Италия) 0:2
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