Пирло возглавил ”Ювентус” и начал карьеру тренера

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды ”Ювентуса”.

Пирло — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за ”Интер”, ”Милан”, ”Ювентус”. Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе ”Нью-Йорк Сити”.

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