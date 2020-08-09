Пирло возглавил ”Ювентус” и начал карьеру тренера
”Ювентус” объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.
”Ювентус” объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.
41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.
Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды ”Ювентуса”.
Пирло — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за ”Интер”, ”Милан”, ”Ювентус”. Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе ”Нью-Йорк Сити”.
View this post on Instagram
OFFICIAL ✍️ Andrea Pirlo is the new coach of the First Team. #CoachPirlo
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
Дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?