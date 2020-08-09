Пирло возглавил ”Ювентус” и начал карьеру тренера
”Ювентус” объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.
”Ювентус” объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.
41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до лета 2022 года.
Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды ”Ювентуса”.
Пирло — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за ”Интер”, ”Милан”, ”Ювентус”. Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе ”Нью-Йорк Сити”.
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OFFICIAL ✍️ Andrea Pirlo is the new coach of the First Team. #CoachPirlo
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