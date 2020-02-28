Первый трофей нового сезона в эстонском футболе разыграют в Нарве

Футбольный сезон в Эстонии по традиции открывает поединок за Суперкубок. Нынче почетный трофей будет разыгран 1 марта в Нарве, где обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" сразится с чемпионом страны "Флорой".
Накануне первого официального матча прошла церемония открытия футбольного сезона, где состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии.
На этой стадии турнира жребий свел прошлогодних финалистов нарвский "Транс" и "Калью". В мае прошлого года победу праздновали нарвитяне. Сумеют ли ныммесцы взять реванш?
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