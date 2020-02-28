28.02.2020, 21:35

Первый трофей нового сезона в эстонском футболе разыграют в Нарве


EST
Eesti jalgpallihooaja pidulik avamine
Galerii: 39 pilti
Eesti jalgpallihooaja pidulik avamine Foto: Rauno Volmar

Футбольный сезон в Эстонии по традиции открывает поединок за Суперкубок. Нынче почетный трофей будет разыгран 1 марта в Нарве, где обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" сразится с чемпионом страны "Флорой".

Накануне первого официального матча прошла церемония открытия футбольного сезона, где состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии.

На этой стадии турнира жребий свел прошлогодних финалистов нарвский "Транс" и "Калью". В мае прошлого года победу праздновали нарвитяне. Сумеют ли ныммесцы взять реванш?

Кубок Эстонии - 1/4 финала
Калью (Нымме) - Транс (Нарва)
Гелиос (Выру) - Калев (Таллинн)
Эльва - Ярве U21 (Кохтла-Ярве)
Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн)

Читайте также: