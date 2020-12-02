Первая победа российского футбола в Лиге чемпионов
В предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов первую победу в турнире одержали российские клубы. "Краснодар" на своем поле одолел французский "Ренн" - 1:0 (0:0).
В предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов первую победу в турнире одержали российские клубы. "Краснодар" на своем поле одолел французский "Ренн" - 1:0 (0:0).
Центральный поединок дня пройдет в Англии, где "Манчестер Юнайтед" будет принимать французский ПСЖ (начало в 22:00). Обе команды еще не обеспечили себе выход в весеннюю стадию турнира. Первая встреча соперников, состоявшаяся в Париже, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.
Лига чемпионов (5-й тур - 2 декабря)
Группа Е
Краснодар (Россия) - Ренн (Франция) 1:0
22:00 Севилья (Испания) - Челси (Англия)
Группа F
22:00 Боруссия Д (Германия) - Лацио (Италия)
22:00 Брюгге (Бельгия) - Зенит (Россия)
Группа G
22:00 Ференцварош (Венгрия) - Барселона (Испания)
22:00 Ювентус (Италия) - Динамо (Украина)
Группа H
Башакшехир (Турция) - Лейпциг (Германия) 3:4
22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСЖ (Франция)
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