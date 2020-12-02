02.12.2020, 21:55

Первая победа российского футбола в Лиге чемпионов


EST
Neymar ja Kylian Mbappe võivad lõpuks rõõmustada - PSG on Meistrite liigas poolfinaalis.
Neymar ja Kylian Mbappe Foto: POOL, Reuters/Scanpix

В предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов первую победу в турнире одержали российские клубы. "Краснодар" на своем поле одолел французский "Ренн" - 1:0 (0:0).

Центральный поединок дня пройдет в Англии, где "Манчестер Юнайтед" будет принимать французский ПСЖ (начало в 22:00). Обе команды еще не обеспечили себе выход в весеннюю стадию турнира. Первая встреча соперников, состоявшаяся в Париже, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

Лига чемпионов (5-й тур - 2 декабря)
Группа Е
Краснодар (Россия) - Ренн (Франция) 1:0
22:00 Севилья (Испания) - Челси (Англия)

Группа F
22:00 Боруссия Д (Германия) - Лацио (Италия)
22:00 Брюгге (Бельгия) - Зенит (Россия)

Читайте также:

Группа G
22:00 Ференцварош (Венгрия) - Барселона (Испания)
22:00 Ювентус (Италия) - Динамо (Украина)

Группа H
Башакшехир (Турция) - Лейпциг (Германия) 3:4
22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСЖ (Франция)

Читайте также: