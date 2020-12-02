Первая победа российского футбола в Лиге чемпионов и успех ПСЖ в Англии

После жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов лучше всех среди трех российских клубов котировался "Зенит", но питерцы в предпоследнем

туре крупно проиграли в гостях бельгийскому "Брюгге" и застолбили за собой последнее место в группе - 0:3 (0:1).

Неймар оформил дубль

Центральный поединок дня был сыгран в Англии, где "Манчестер Юнайтед" проиграл французскому ПСЖ - 1:3 (1:1). У победителей дважды отличился бразилец Неймар.

Перед заключительным туром ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и германский "Лейпциг набрали по 9 очков. Предпочтительнее выглядят шансы парижан, которые в последнем туре будут принимать дома аутсайдера группы турецкий "Башакшехир", а "МЮ" отправится в гости к "Лейпцигу".

Матчи заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут 8-9 декабря.

Лига чемпионов (5-й тур - 2 декабря)

Группа Е

Краснодар (Россия) - Ренн (Франция) 1:0

Севилья (Испания) - Челси (Англия) 0:4

Группа F

Боруссия Д (Германия) - Лацио (Италия) 1:1

Брюгге (Бельгия) - Зенит (Россия) 3:0

Группа G

Ференцварош (Венгрия) - Барселона (Испания) 0:3

Ювентус (Италия) - Динамо (Украина) 3:0

Группа H

Башакшехир (Турция) - Лейпциг (Германия) 3:4

Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСЖ (Франция) 1:3