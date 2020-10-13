Перед матчем с Эстонией в армянской сборной обнаружили коронавирус. Речи об отмене игры пока нет

Сборная Армении прибыла в Таллинн для проведения встречи с командой Эстонии в рамках Лиги наций УЕФА.
Пресс-секретарь ЭФС Михкель Уйболехт сообщил Delfi, что в последний раз у всей сборной Армении брали анализы на коронавирус в понедельник вечером.
Члену персонала, получившему положительный результат анализа, сделают повторный тест, и если он будет положительным, то тестированию подвергнут всю сборную.
"В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы составили план дальнейших действий. Выясняются близкие контакты данного члена армянской делегации, он пройдет повторный тест. По имеющейся информации, этот человек не был в близком контакте с игроками", — сказал Уйболехт.
Матч Эстония — Армения состоится в среду, 14 октября, с началом в 21.45 на стадионе A. Le Coq Arena.
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