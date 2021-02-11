Перебравшийся в Чехию Синявский: "Хочу пробиться в основной состав"

Воспитанник нарвского футбола поиграл в Эстонии за несколько команд, но наибольшего прогресса он добился во "Флоре". Чешская "Карвина" - первый зарубежный клуб Синявского.
- В конце января я находился на просмотре в шведском "Сириусе", но скандинавы хотели посмотреть меня в контрольном матче с "Флорой". Вариант с чешским клубом возник неожиданно. Контракт я подписал без предварительных смотрин после прохождения медосмотра.
- Кто помогал осуществить переход?
- Все дела оформляла "Флора". Контракт заключен на полтора года, но у "Карвины" есть опция продлить его еще на один сезон.
- Как добирались до Чехии в условиях коронавирусных ограничений?
- Стартовал из Таллинна в 6 часов утра. Было три перелета с пересадками в Хельсинки и Варшаве. Через 12 часов был на месте.
- Чешский клуб брал вас, чтобы закрыть на поле конкретную позицию или на перспективу?
- Не могу точно сказать. Тренер чешского клуба видел меня в матчах за сборную Эстонии. Моя ближайшая цель в "Карвине" - стать игроком основного состава.
- Как обустроились на новом месте?
- Пока живу в гостинице, но в ближайшее время клуб подыщет квартиру.
- Что из себя представляет чешский клуб?
- В чемпионате Чехии "Карвина" занимает 11-е место среди 18 команд, однако от зоны вылета клуб находится на расстоянии 13 очков. В чешском первенстве есть лимит на легионеров, но я таковым не считаюсь.
- В предстоящие выходные "Карвина" играет в гостях с одним из грандов чешского футбола пражской "Спартой". Готовы выйти на поле?
- Из-за карантина я еще ни разу не тренировался с командой, но если тренер посчитает нужным выпустить меня на поле, то я готов помочь.
- Пару лет назад вы дали нашумевшее интервью, где рассказали о зарплатах футболистов чемпионата Эстонии. Насколько выше порядок оплаты труда в элитном дивизионе чешского футбола?
- Не готов рассуждать на эту тему, поскольку не в курсе ситуации.
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