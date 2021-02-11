Перебравшийся в Чехию Синявский: "Хочу пробиться в основной состав"

Воспитанник нарвского футбола поиграл в Эстонии за несколько команд, но наибольшего прогресса он добился во "Флоре". Чешская "Карвина" - первый зарубежный клуб Синявского.

- В конце января я находился на просмотре в шведском "Сириусе", но скандинавы хотели посмотреть меня в контрольном матче с "Флорой". Вариант с чешским клубом возник неожиданно. Контракт я подписал без предварительных смотрин после прохождения медосмотра.

- Кто помогал осуществить переход?

- Все дела оформляла "Флора". Контракт заключен на полтора года, но у "Карвины" есть опция продлить его еще на один сезон.

- Как добирались до Чехии в условиях коронавирусных ограничений?

- Стартовал из Таллинна в 6 часов утра. Было три перелета с пересадками в Хельсинки и Варшаве. Через 12 часов был на месте.

- Чешский клуб брал вас, чтобы закрыть на поле конкретную позицию или на перспективу?

- Не могу точно сказать. Тренер чешского клуба видел меня в матчах за сборную Эстонии. Моя ближайшая цель в "Карвине" - стать игроком основного состава.

- Как обустроились на новом месте?

- Пока живу в гостинице, но в ближайшее время клуб подыщет квартиру.

- Что из себя представляет чешский клуб?

- В чемпионате Чехии "Карвина" занимает 11-е место среди 18 команд, однако от зоны вылета клуб находится на расстоянии 13 очков. В чешском первенстве есть лимит на легионеров, но я таковым не считаюсь.

- В предстоящие выходные "Карвина" играет в гостях с одним из грандов чешского футбола пражской "Спартой". Готовы выйти на поле?

- Из-за карантина я еще ни разу не тренировался с командой, но если тренер посчитает нужным выпустить меня на поле, то я готов помочь.

- Пару лет назад вы дали нашумевшее интервью, где рассказали о зарплатах футболистов чемпионата Эстонии. Насколько выше порядок оплаты труда в элитном дивизионе чешского футбола?

- Не готов рассуждать на эту тему, поскольку не в курсе ситуации.