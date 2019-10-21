21.10.2019, 14:21

Пан или пропал: Зидан может покинуть "Реал" в случае поражения от "Галатасарая" в Лиге чемпионов


rus.delfi.ee
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Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданФото: Scanpix

Зинедин Зидан может покинуть пост главного тренера мадридского "Реала" в случае поражения от турецкого "Галатасарая" в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов во вторник, сообщает Mundo Deportivo.

Результаты "Реала" не впечатляют одиозного президента мадридского клуба Серхио Переса. Также сообщается, что на место Зидана "эль президенте" собирается пригласить знаменитого Жозе Моуриньо.

Португальский специалист возглавлял королевский клуб в период с 2010 по 2013 год. За это время Моуринью сумел выиграть чемпионат Испании и трижды выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

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