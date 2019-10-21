Пан или пропал: Зидан может покинуть "Реал" в случае поражения от "Галатасарая" в Лиге чемпионов

Результаты "Реала" не впечатляют одиозного президента мадридского клуба Серхио Переса. Также сообщается, что на место Зидана "эль президенте" собирается пригласить знаменитого Жозе Моуриньо.

Португальский специалист возглавлял королевский клуб в период с 2010 по 2013 год. За это время Моуринью сумел выиграть чемпионат Испании и трижды выйти в полуфинал Лиги чемпионов.