21.10.2019, 14:21
Пан или пропал: Зидан может покинуть "Реал" в случае поражения от "Галатасарая" в Лиге чемпионов
Зинедин Зидан может покинуть пост главного тренера мадридского "Реала" в случае поражения от турецкого "Галатасарая" в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов во вторник, сообщает Mundo Deportivo.
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