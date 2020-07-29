"Пайде" забил 24 мяча любителям, Проза дебютировал за "Легион"
Сыграны очередные матчи Кубка Эстонии по футболу. "Пайде" разгромил на своем поле в 1/64 финала любительский коллектив Народной лиги АФС - 24:0 (10:0).
Сыграны очередные матчи Кубка Эстонии по футболу. "Пайде" разгромил на своем поле в 1/64 финала любительский коллектив Народной лиги АФС - 24:0 (10:0).
На этой же стадии турнира таллиннский "Легион" легко разобрался дома с другим коллективом Народной лиги ИБК - 9:0 (2:0).
В составе хозяев поля дебютировал бывший форвард сборной Эстонии Альберт Проза, хорошо знакомый любителям футбола по выступлениям за "Флору и "Инфонет". В середине второго тайма Проза за 10 минут оформил хет-рик. Три мяча в этой встрече забил и Максим Липин.
"Левадия" молодежным составом обыграла "Кохтла-Нымме" - 6:0 (4:0). В составе бело-зеленых трижды отличился 17-летний Артем Комлов.
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