"Пайде" забил 24 мяча любителям, Проза дебютировал за "Легион"

На этой же стадии турнира таллиннский "Легион" легко разобрался дома с другим коллективом Народной лиги ИБК - 9:0 (2:0).

В составе хозяев поля дебютировал бывший форвард сборной Эстонии Альберт Проза, хорошо знакомый любителям футбола по выступлениям за "Флору и "Инфонет". В середине второго тайма Проза за 10 минут оформил хет-рик. Три мяча в этой встрече забил и Максим Липин.

"Левадия" молодежным составом обыграла "Кохтла-Нымме" - 6:0 (4:0). В составе бело-зеленых трижды отличился 17-летний Артем Комлов.