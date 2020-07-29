29.07.2020, 21:20

"Пайде" забил 24 мяча любителям, Проза дебютировал за "Легион"


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FC Flora vs FC Infonet
Albert ProsaFoto: Andres Putting

Сыграны очередные матчи Кубка Эстонии по футболу. "Пайде" разгромил на своем поле в 1/64 финала любительский коллектив Народной лиги АФС - 24:0 (10:0).

На этой же стадии турнира таллиннский "Легион" легко разобрался дома с другим коллективом Народной лиги ИБК - 9:0 (2:0).

В составе хозяев поля дебютировал бывший форвард сборной Эстонии Альберт Проза, хорошо знакомый любителям футбола по выступлениям за "Флору и "Инфонет". В середине второго тайма Проза за 10 минут оформил хет-рик. Три мяча в этой встрече забил и Максим Липин.

"Левадия" молодежным составом обыграла "Кохтла-Нымме" - 6:0 (4:0). В составе бело-зеленых трижды отличился 17-летний Артем Комлов.

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