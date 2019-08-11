11.08.2019, 17:11

"Пайде" с трудом обыграл в гостях "Тулевик"


rus.delfi.ee
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ФК "Пайде". Архив
ФК "Пайде". АрхивФото: delfi.ee

В матче в Вильянди хозяева дали бой идущему на третьем месте в чемпионате Эстонии клубу из Пайде — 1:2.

Гости из Ярвамаа смогли размочить счет только на 32-й минуте — отличился Янн Йао. На 55-й игрок "Тулевика" Каймар Сааг сравнял с пенальти, но через 20 минут "Пайде" опять вышел вперед — мяч на счету Фролова. Счет 1:2 так и остался неизменным до конца матча.

Полная таблица чемпионата Эстонии:

таблица чемпионата Эстонии Фото: jalgpall.ee
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