11.08.2019, 17:11
"Пайде" с трудом обыграл в гостях "Тулевик"
В матче в Вильянди хозяева дали бой идущему на третьем месте в чемпионате Эстонии клубу из Пайде — 1:2.
В матче в Вильянди хозяева дали бой идущему на третьем месте в чемпионате Эстонии клубу из Пайде — 1:2.
Гости из Ярвамаа смогли размочить счет только на 32-й минуте — отличился Янн Йао. На 55-й игрок "Тулевика" Каймар Сааг сравнял с пенальти, но через 20 минут "Пайде" опять вышел вперед — мяч на счету Фролова. Счет 1:2 так и остался неизменным до конца матча.
Полная таблица чемпионата Эстонии:
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