"Пайде" с трудом обыграл в гостях "Тулевик"

Гости из Ярвамаа смогли размочить счет только на 32-й минуте — отличился Янн Йао. На 55-й игрок "Тулевика" Каймар Сааг сравнял с пенальти, но через 20 минут "Пайде" опять вышел вперед — мяч на счету Фролова. Счет 1:2 так и остался неизменным до конца матча.

Полная таблица чемпионата Эстонии: