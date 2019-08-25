25.08.2019, 22:59

"Пайде" разгромил "Маарду", "Тулевик" и "Калев" сыграли вничью


rus.delfi.ee
EST 3
FC Flora - Viljandi Tulevik
FC Flora - Viljandi TulevikFoto: Kristjan Järv

Победа позволила "Пайде" оторваться от "Нымме Калью" на 5 очков, но у таллиннской команды 2 матча в запасе.

Полная таблица чемпионата:

таблица чемпионата Эстонии Фото: jalgpall.ee
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