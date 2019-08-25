25.08.2019, 22:59
"Пайде" разгромил "Маарду", "Тулевик" и "Калев" сыграли вничью
Победа позволила "Пайде" оторваться от "Нымме Калью" на 5 очков, но у таллиннской команды 2 матча в запасе.
Победа позволила "Пайде" оторваться от "Нымме Калью" на 5 очков, но у таллиннской команды 2 матча в запасе.
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