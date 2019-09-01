01.09.2019, 18:21
"Пайде" и "Флора" разошлись миром
1:1 - с таким счетом "Флора" уезжает из Пайде. А в первом матче дня "Тулевик" крупно обыграл "Курессааре" - 3:0.
1:1 - с таким счетом "Флора" уезжает из Пайде. А в первом матче дня "Тулевик" крупно обыграл "Курессааре" - 3:0.
Победа команды из Вильянди позволила ей немного оторваться от зоны вылета, сейчас этот отрыв составляет 4 очка.
А вот потеря двух очков может стать для "Флоры" критичным на финише чемпионата — расстояние до "Левадии" (ее матч с "Маарду" состоится сегодня вечером) сократилось всего до трех очков.
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