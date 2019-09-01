"Пайде" и "Флора" разошлись миром

Победа команды из Вильянди позволила ей немного оторваться от зоны вылета, сейчас этот отрыв составляет 4 очка.

А вот потеря двух очков может стать для "Флоры" критичным на финише чемпионата — расстояние до "Левадии" (ее матч с "Маарду" состоится сегодня вечером) сократилось всего до трех очков.