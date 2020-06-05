"Ожидания были другие". Капитан "Легиона" о поражениях в "Премиум-лиге"

Дебютант "Премиум-лиги" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, одержав в пяти турах лишь одну победу.

Не хватает взаимопонимания

"Наша главная проблема - реализация. Мы не можем использовать имеющиеся у нас моменты для взятия ворот, - отметил в интервью порталу Soccernet Внуков. - Потерпели два поражения подряд от тартуской "Таммеки" и таллиннского "Калева" с одинаковым счетом 0:1. Оба раза соперники забивали нам мячи с пенальти".

"Не могу точно сказать, что нам недостает больше всего. В некоторых моментах, наверное, не хватает взаимопонимания. Надо работать дальше", - добавил капитан команды.

Впереди битва аутсайдеров

Накануне сезона и в ходе чемпионата босс столичного клуба Денис Белов отметился амбициозными заявлениями. "Легион" собирался дать бой грандам эстонского футбола и побороться за место в еврокубках. Однако в элитном дивизионе чемпионата Эстонии дебютант столкнулся с суровой прозой жизни.

"Мы находимся в очень сложном положении. Не думали, что в пяти турах потерпим четыре поражения. Мы просто к этому не были готовы. Ожидания от старта сезона у нас были совсем другие", - признал Внуков.

В следующем туре чемпионата Эстонии "Легион" будет принимать обладателя Кубка Эстонии нарвский "Транс", который замыкает турнирную таблицу. Битва аутсайдеров состоится 6 июня в Кадриорге.