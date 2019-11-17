Отсидевший срок Мамаев сыграл дебютный матч за ”Ростов”. Его команда проиграла
Футболист Павел Мамаев провел дебютный матч за клуб ”Ростов”, в который он перешел после освобождения из колонии, пишет "Медуза".
Футболист Павел Мамаев провел дебютный матч за клуб ”Ростов”, в который он перешел после освобождения из колонии, пишет "Медуза".
17 ноября он вышел в стартовом составе на товарищескую встречу в Краснодаре против местного одноименного клуба, своей бывшей команды. Мамаев провел на поле 53 минуты, после чего был заменен. Как отмечается на сайте ”Ростова”, болельщики обеих команд провожали Мамаева аплодисментами.
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу ”Краснодара”.
Павел Мамаев вместе с нападающим ”Зенита” Александром Кокориным был осужден на полтора года колонии за участие в двух драках, которые произошли в октябре 2018 года в Москве. После этого ”Краснодар” расторг контракт с футболистом. Мамаев вышел на свободу по УДО 17 сентября 2019 года.
Отличный товарищеский матч для команд 🔥⠀— Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019
Желто-синие много атаковали, но забить так и не удалось ⚽️⠀
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🏟 Встречу посетили более 12 тысяч болельщиков⠀#КраснодарРостов pic.twitter.com/GSe2SDznPx
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