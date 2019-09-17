Отчим Кокорина наехал на журналиста, встречая сына из колонии. Но его даже не задержали(8)
Полиция проведет проверку по факту наезда машины на журналиста у колонии в городе Алексеевка, за рулем которой был отчим Александра Кокорина.
Полиция проведет проверку по факту наезда машины на журналиста у колонии в городе Алексеевка, за рулем которой был отчим Александра Кокорина.
Во вторник утром у главных ворот колонии №4 в Белгородской области, откуда впоследствии вышли по УДО братья Кокорины и Павел Мамаев, внедорожник, за рулем которого был Кирилл Логинов, проехал по ноге журналиста. Вызвали скорую. Сотрудник ДПС отвел отчима Кокорина в служебную машину, но задерживать его полиция не стала.
"По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении МВД.
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