Отчим Кокорина наехал на журналиста, встречая сына из колонии. Но его даже не задержали

Во вторник утром у главных ворот колонии №4 в Белгородской области, откуда впоследствии вышли по УДО братья Кокорины и Павел Мамаев, внедорожник, за рулем которого был Кирилл Логинов, проехал по ноге журналиста. Вызвали скорую. Сотрудник ДПС отвел отчима Кокорина в служебную машину, но задерживать его полиция не стала.

"По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя иномаркой, при движении задним ходом допустил наезд на мужчину 1998 года рождения. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении МВД.