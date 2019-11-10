10.11.2019, 09:30

Отбывший дисквалификацию за кокаин хоккеист признан первой звездой матча с ”Вегасом”


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Евгений Кузнецов
Евгений КузнецовФото: Scanpix

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". Нападающий Евгений Кузнецов стал автором заброшенной шайбы, а также отдал результативную передачу на Никласа Бэкстрема.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 15 матчах, в которых набрал 16 (6 + 10) очков.

В начале сезона нападающий "столичных" был дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата за употребление кокаина.

На международном уровне Кузнецов дисквалифицирован на гораздо более долгий срок — четыре года.

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