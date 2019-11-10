Отбывший дисквалификацию за кокаин хоккеист признан первой звездой матча с ”Вегасом”

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 15 матчах, в которых набрал 16 (6 + 10) очков.

В начале сезона нападающий "столичных" был дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата за употребление кокаина.

На международном уровне Кузнецов дисквалифицирован на гораздо более долгий срок — четыре года.