28.02.2020, 20:25

От заражения коронавирусом скончалась первая спортсменка

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Küünal
Küünal.Foto: Henri-Kristian Kirsip

23-летняя Ильхам Шейхи, выступавшая за сборную Ирана по футзалу, стала первой профессиональной спортсменкой в мире, погибшей от заражения коронавирусом.

По информации иранских СМИ, Шейхи 10 дней боролась с опасной инфекцией, но не сумела победить болезнь. Спортсменка умерла в городе Кум, который является эпицентром эпидемии в Иране.

Всего в Иране зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом. От опасной болезни скончались 26 человек.

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