От заражения коронавирусом скончалась первая спортсменка

По информации иранских СМИ, Шейхи 10 дней боролась с опасной инфекцией, но не сумела победить болезнь. Спортсменка умерла в городе Кум, который является эпицентром эпидемии в Иране.

Всего в Иране зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом. От опасной болезни скончались 26 человек.

23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи (Elham Sheykhi) умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. #коронавирус pic.twitter.com/Wd2THkFheY — CGTN на русском (@cgtnrussian) February 28, 2020