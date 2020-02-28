От заражения коронавирусом скончалась первая спортсменка

23-летняя Ильхам Шейхи, выступавшая за сборную Ирана по футзалу, стала первой профессиональной спортсменкой в мире, погибшей от заражения коронавирусом.
По информации иранских СМИ, Шейхи 10 дней боролась с опасной инфекцией, но не сумела победить болезнь. Спортсменка умерла в городе Кум, который является эпицентром эпидемии в Иране.
Всего в Иране зафиксировано 245 случаев заражения коронавирусом. От опасной болезни скончались 26 человек.
Возрождении легенды: «Волгу» возвращают на конвейер
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Жулин назвал причину ухода Загитовой из спорта
Солдатова прокомментировала попытку самоубийства