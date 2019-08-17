Опрос RusDelfi: За каким футбольным чемпионатом вы следите?

В Европе стартовал клубный футбольный сезон.
И мы решили узнать, за каким чемпионатом наши читатели следят наиболее внимательно. Внимание, выбрать можно только один вариант!
В Европе стартовал клубный футбольный сезон.
И мы решили узнать, за каким чемпионатом наши читатели следят наиболее внимательно. Внимание, выбрать можно только один вариант!
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