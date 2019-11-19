19.11.2019, 00:15

Определился первый соперник сборной России на Евро-2020


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Venemaa jalgpallikoondis
Venemaa jalgpallikoondisFoto: TeamRussia

Стал известен первый соперник сборной России в групповом турнире чемпионата Европы по футболу. Им стала сборная Дании, также пробившаяся на Евро-2020.

Финальный турнир чемпионата Европы будут принимать летом 11 стран. УЕФА заранее спарил команды-хозяйки по группам. Россия и Дания будут играть в Группе В.

На групповом этапе Евро-2020 обе команды проведут, как минимум, по два матча дома. Где пройдет их очная встреча – в Копенгагене или Петербурге - решит жеребьевка.

Велика вероятность, что третьей командой в группе будет Бельгия, которой россияне дважды проиграли в отборочном цикле. Полный состав групп финального турнира чемпионата Европы определит жеребьевка - она состоится 30 ноября в Бухаресте.

Заключительный поединок отборочного турнира российская команда проведет 19 ноября в гостях с Сан-Марино.

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