Определился первый соперник сборной России на Евро-2020

Финальный турнир чемпионата Европы будут принимать летом 11 стран. УЕФА заранее спарил команды-хозяйки по группам. Россия и Дания будут играть в Группе В.

На групповом этапе Евро-2020 обе команды проведут, как минимум, по два матча дома. Где пройдет их очная встреча – в Копенгагене или Петербурге - решит жеребьевка.

Велика вероятность, что третьей командой в группе будет Бельгия, которой россияне дважды проиграли в отборочном цикле. Полный состав групп финального турнира чемпионата Европы определит жеребьевка - она состоится 30 ноября в Бухаресте.

Заключительный поединок отборочного турнира российская команда проведет 19 ноября в гостях с Сан-Марино.