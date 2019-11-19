Определился первый соперник сборной России на Евро-2020
Стал известен первый соперник сборной России в групповом турнире чемпионата Европы по футболу. Им стала сборная Дании, также пробившаяся на Евро-2020.
Стал известен первый соперник сборной России в групповом турнире чемпионата Европы по футболу. Им стала сборная Дании, также пробившаяся на Евро-2020.
Финальный турнир чемпионата Европы будут принимать летом 11 стран. УЕФА заранее спарил команды-хозяйки по группам. Россия и Дания будут играть в Группе В.
На групповом этапе Евро-2020 обе команды проведут, как минимум, по два матча дома. Где пройдет их очная встреча – в Копенгагене или Петербурге - решит жеребьевка.
Велика вероятность, что третьей командой в группе будет Бельгия, которой россияне дважды проиграли в отборочном цикле. Полный состав групп финального турнира чемпионата Европы определит жеребьевка - она состоится 30 ноября в Бухаресте.
Заключительный поединок отборочного турнира российская команда проведет 19 ноября в гостях с Сан-Марино.
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