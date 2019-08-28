Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов

На футбольных полях Европы завершилась квалификация Лиги чемпионов. Три последние путевки в основной турнир завоевали нидерландский "Аякс", бельгийский "Брюгге" и чешская "Славия".
На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба. Жеребьевка состоится 29 августа в Монако.
Испания (4): Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия
Англия (4): Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм
Италия (4): Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта
Германия (4): Бавария, Боруссия Д, Байер, "Лейпциг"
Франция (3): ПСЖ, Лилль, Лион
Россия (2): Зенит, Локомотив
Бельгия (2): Генк, Брюгге
Португалия (1): Бенфика
Украина (1): Шахтер
Турция (1): Галатасарай
Австрия (1): Зальцбург
Греция (1): Олимпиакос
Хорватия (1): Динамо
Сербия (1): Црвена Звезда
Чехия (1): Славия
Нидерланды (1): Аякс
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