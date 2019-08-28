Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов

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Amsterdami Ajaxi mängijad Foto: OLAF KRAAK, EPA/Scanpix

На футбольных полях Европы завершилась квалификация Лиги чемпионов. Три последние путевки в основной турнир завоевали нидерландский "Аякс", бельгийский "Брюгге" и чешская "Славия".