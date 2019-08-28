28.08.2019, 23:55

Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов

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rus.delfi.ee
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Amsterdami Ajaxi mängijad on saanud sel hooajal kõvasti rõõmustada.
Amsterdami Ajaxi mängijadFoto: OLAF KRAAK, EPA/Scanpix

На футбольных полях Европы завершилась квалификация Лиги чемпионов. Три последние путевки в основной турнир завоевали нидерландский "Аякс", бельгийский "Брюгге" и чешская "Славия".

На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба. Жеребьевка состоится 29 августа в Монако.

Испания (4): Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия

Англия (4): Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Италия (4): Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта

Германия (4): Бавария, Боруссия Д, Байер, "Лейпциг"

Франция (3): ПСЖ, Лилль, Лион

Россия (2): Зенит, Локомотив

Бельгия (2): Генк, Брюгге

Португалия (1): Бенфика

Украина (1): Шахтер

Турция (1): Галатасарай

Австрия (1): Зальцбург

Греция (1): Олимпиакос

Хорватия (1): Динамо

Сербия (1): Црвена Звезда

Чехия (1): Славия

Нидерланды (1): Аякс

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