Определились все участники "Финала восьми" Лиги чемпионов

"Бавария" еще в феврале сделала хорошей задел на победу, разгромив в гостях "Челси" - 3:0. В ответном матче мюнхенцы также добились уверенной победы - 4:1 (2:1). Дубль оформил лидер нападения "Баварии" Роберт Левандовски. "Челси" четвертый раз подряд споткнулся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале чемпион Германии сыграет с "Барселоной, которая по итогам двух матчей одолела итальянский "Наполи" с общим счетом 4:2. Первый поединок соперников завершился в Италии вничью - 1:1. В ответном матче "Барса" сохраняла интригу недолго - 3:1 (3:1).

Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, победитель будет определяться по итогам одного матча. "Финал восьми" пройдет в Португалии.

Лига чемпионов - 1/8 финала

7 августа (пятница)

Ювентус (Италия) – Лион (Франция) 0:1 и 2:1

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) 2:1 и 2:1

8 августа (суббота)

Бавария (Германия) – Челси (Англия) 3:0 и 4:1

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) 1:1 и 3:1

Лига чемпионов - 1/4 финала

12 августа (среда)

22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)

13 августа (четверг)

22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)

14 августа (пятница)

22:00 Барселона – Бавария

15 августа (суббота)

22:00 Манчестер Сити – Лион

Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа