Определились все участники "Финала восьми" Лиги чемпионов
Сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Последние путевки в четвертьфинал завоевали футболисты германской "Баварии" и испанской "Барселоны".
Сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Последние путевки в четвертьфинал завоевали футболисты германской "Баварии" и испанской "Барселоны".
"Бавария" еще в феврале сделала хорошей задел на победу, разгромив в гостях "Челси" - 3:0. В ответном матче мюнхенцы также добились уверенной победы - 4:1 (2:1). Дубль оформил лидер нападения "Баварии" Роберт Левандовски. "Челси" четвертый раз подряд споткнулся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
В четвертьфинале чемпион Германии сыграет с "Барселоной, которая по итогам двух матчей одолела итальянский "Наполи" с общим счетом 4:2. Первый поединок соперников завершился в Италии вничью - 1:1. В ответном матче "Барса" сохраняла интригу недолго - 3:1 (3:1).
Начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов, победитель будет определяться по итогам одного матча. "Финал восьми" пройдет в Португалии.
Лига чемпионов - 1/8 финала
7 августа (пятница)
Ювентус (Италия) – Лион (Франция) 0:1 и 2:1
Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) 2:1 и 2:1
8 августа (суббота)
Бавария (Германия) – Челси (Англия) 3:0 и 4:1
Барселона (Испания) – Наполи (Италия) 1:1 и 3:1
Лига чемпионов - 1/4 финала
12 августа (среда)
22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)
13 августа (четверг)
22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)
14 августа (пятница)
22:00 Барселона – Бавария
15 августа (суббота)
22:00 Манчестер Сити – Лион
Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа
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