Определились все участники чемпионата Европы по футболу

В финальном турнире чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, примут участие 24 команды. 20 участников чемпионата Европы определились еще в прошлом году по итогам отборочного цикла. Последние вакансии были разыграны по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций.

Грузия проиграла в Тбилиси

Впервые в финальный турнир чемпионата Европы пробилась Северная Македония, одолевшая в решающем матче квалификации Грузию - 1:0 (0:0). Победный мяч в Тбилиси забил в начале второго тайма 37-летний ветеран Горан Пандев.

Выход в финальную стадию чемпионата Европы гарантировал македонцам, как и другим участникам турнира, 9,25 млн евро призовых от УЕФА.

Интересно, что с македонцами и грузинами в ближайшие дни в рамках текущего розыгрыша Лиги наций сыграет сборная Эстонии. Македонцы наверняка несколько дней будут по полной программе отмечать свое историческое достижение, поэтому у подопечных Карела Воолайда появляется хороший шанс одержать первую победу в турнире и прервать безвыигрышную серию, которая насчитывает 14 матчей.

Финал квалификации чемпионата Европы

Грузия - Северная Македония 0:1

Венгрия - Исландия 2:1

Северная Ирландия - Словакия 1:2 (доп.вр).

Сербия - Шотландия 4:5 (по пенальти)

Жеребьевка уже состоялась

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоялась еще в ноябре прошлого года в Бухаресте. Поединки футбольного первенства должны принимать 11 стран Европы, но пандемия коронавируса может внести коррективы. Время от времени появляется информация об уменьшении числа городов, в которых запланированы матчи чемпионата Европы, однако УЕФА пока опровергает эти слухи.

Группа A (Рим, Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия

Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Польша, Швеция, Словакия

Группа F (Будапешт, Мюнхен): Португалия, Франция, Германия, Венгрия