Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
В заключительный день группового этапа Лиги чемпионов определились последние два участника 1/8 финала. Заветные путевки завоевали футболисты итальянской "Аталанты" и испанского "Атлетико".
В заключительный день группового этапа Лиги чемпионов определились последние два участника 1/8 финала. Заветные путевки завоевали футболисты итальянской "Аталанты" и испанского "Атлетико".
"Аталанта" разгромила в Харькове чемпиона Украины "Шахтер" - 3:0 (0:0). Горняки заняли третье место в групповом турнире и продолжат евросезон в Лиге Европы.
Борьбу за победу в Лиге чемпионов продолжат 16 команд - "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", Челси" (все - Англия), "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Валенсия" (все - Испания), "Ювентус", "Аталанта", "Наполи" (все - Италия), "Бавария", Боруссия Д, "Лейпциг (все - Германия), а также французские клубы ПСЖ и "Лион".
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА 16 декабря. Матчи этой стадии турнира пройдут в феврале - марте 2020 года.
Лига чемпионов (11 декабря)
Группа А
Брюгге (Бельгия) - Реал (Испания) 1:3
ПСЖ (Франция) - Галатасарай (Турция) 5:0
Группа В
Бавария (Германия) - Тоттенхэм (Англия) 3:1
Олимпиакос (Греция) - Црвена Звезда (Сербия) 1:0
Группа С
Динамо (Хорватия) - Манчестер Сити (Англия) 1:4
Шахтер (Украина) - Аталанта (Италия) 0:3
Группа D
Атлетико (Испания) - Локомотив (Россия) 2:0
Байер (Германия) - Ювентус (Италия) 0:2
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