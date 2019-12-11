Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

"Аталанта" разгромила в Харькове чемпиона Украины "Шахтер" - 3:0 (0:0). Горняки заняли третье место в групповом турнире и продолжат евросезон в Лиге Европы.

Борьбу за победу в Лиге чемпионов продолжат 16 команд - "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", Челси" (все - Англия), "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Валенсия" (все - Испания), "Ювентус", "Аталанта", "Наполи" (все - Италия), "Бавария", Боруссия Д, "Лейпциг (все - Германия), а также французские клубы ПСЖ и "Лион".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в штаб-квартире УЕФА 16 декабря. Матчи этой стадии турнира пройдут в феврале - марте 2020 года.

Лига чемпионов (11 декабря)

Группа А

Брюгге (Бельгия) - Реал (Испания) 1:3

ПСЖ (Франция) - Галатасарай (Турция) 5:0

Группа В

Бавария (Германия) - Тоттенхэм (Англия) 3:1

Олимпиакос (Греция) - Црвена Звезда (Сербия) 1:0

Группа С

Динамо (Хорватия) - Манчестер Сити (Англия) 1:4

Шахтер (Украина) - Аталанта (Италия) 0:3

Группа D

Атлетико (Испания) - Локомотив (Россия) 2:0

Байер (Германия) - Ювентус (Италия) 0:2