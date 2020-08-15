Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" проиграл

"Финал восьми" в португальской столице подарил немало интересных сюжетов и неожиданных результатов. "Манчестер Сити" считался мегафаворитом четвертьфинального поединка, но потерпел поражение.

Вышедший на замену Дембеле похоронил "Манчестер Сити"

"Лион" открыл счет в середине первого тайма - отличился на отскоке Корне. "Манчестер Сити" сумел восстановить равновесие на 69-й минуте после удара Де Брюйне.

Подопечные Пепа Гвардиолы продолжали атаковать, но в заключительной десятиминутке пропустили две контратаки и проиграли - дубль оформил вступивший в игру на 75-й минуте Дембеле.

Ключевой момент матча произошел на 86-й минуте. Манчестерцы разыграли комбинацию и вывели на ударную позицию Стерлинга, но он не смог сравнять счет, промахнувшись по пустым воротам с линии вратарской. В ответной атаке "Лион" забил третий мяч.

"Манчестер Сити" третий сезон подряд сошел с дистанции на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Немецко-французское противостояние

В полуфинале "Лион" 19 августа сразится с германской "Баварией", которая накануне разобрала на запчасти испанскую "Барселону" со счетом 8:2.

Помимо "Лиона" и "Баварии", на главный трофей в европейском клубном футболе претендуют еще "Лейпциг" и ПСЖ - матч между ними состоится 18 августа.

Таким образом, борьбу в Лиге чемпионов продолжают два французских и два немецких клуба. Победитель станет известен в Лиссабоне 23 августа.

Интересно, что два полуфиналиста "Лион" и "Лейпциг" на групповой стадии Лиги чемпионов были соперниками петербургского "Зенита". С "Лионом" питерцы набрали 4 очка (ничья в гостях и победа дома), "Лейпцигу" чемпион России оба поединка проиграл.

Лига чемпионов - 1/4 финала

12 августа (среда)

Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:2

13 августа (четверг)

Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) 2:1

14 августа (пятница)

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) 2:8

15 августа (суббота)

Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция) 1:3