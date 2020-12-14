Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Sportmail.ru.
В штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Sportmail.ru.
Стали известны пары соперников на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов:
Боруссия Менхенгладбах (Германия) — Манчестер Сити (Англия)
Лацио (Италия) — Бавария (Германия)
Атлетико (Испания) — Челси (Англия)
РБ Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия)
Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)
Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция)
Севилья (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)
Аталанта (Италия) — Реал Мадрид (Испания)
Между собой не могли встретиться команды, игравшие в одной группе, а также представляющие одну страну.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16−17 и 23—24 февраля. Ответные — 9−10 и 16—17 марта.
Жеребьёвка следующих стадий турнира состоится 19 марта.
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