Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны пары соперников на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов:

Боруссия Менхенгладбах (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

Лацио (Италия) — Бавария (Германия)

Атлетико (Испания) — Челси (Англия)

РБ Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия)

Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)

Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция)

Севилья (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)

Аталанта (Италия) — Реал Мадрид (Испания)

Между собой не могли встретиться команды, игравшие в одной группе, а также представляющие одну страну.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16−17 и 23—24 февраля. Ответные — 9−10 и 16—17 марта.

Жеребьёвка следующих стадий турнира состоится 19 марта.

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