ОНЛАЙН-БЛОГ: Сорга забил! Пока ничья 1:1, фанаты зажгли 2 файера

Эстония-Беларусь

2\3 матча сыграно. Поджали калевипоеги гостей. Уже было несколько опасных атак.

ГОООООЛЛ!!! СОРГА!!!

Васильев потерял мяч в центре, соперники на грани офсайда выбежали и.... Попали в штангу. А потом с углового забили...

Тайм-аут закончился, замен нет, силы есть, народу на стадионе мало. Можно продолжать!

Перерыв.

Только что фанаты дружеской Беларуси обзывали Путина словом на букву Х.

Эрик Сорга чуть не забил. Был выход один на один, но вратарь был уже возле линии штрафной. Сорга ударил, тот отбил и мяч прокатился возле штанги. Почти.

Вынуждают красные играть нашу команду через фланги. Очень плотно обороняются в центре, из-за этого единственная возможность - подавать. Но, во первых, нормально навесить может только Костя. Во вторых, в нападении играет Сорга, а он ниже защитников наголову.

Только что фанаты в красном, похожие на скинхедов, бросили горящий файер на поле. Игра продолжается.

Грубая игра пошла. Обменялись фолами. Пока без карточек. И голов.

Фанаты

Освоились белорусы и немного перехватили инициативу. Было несколько опасных моментов.

Очень непривычно видеть нашу команду так много с мячом. За 7 минут уже было 3 угловых, гости даже половину поля не перешли с мячом.

Матч начался, удачи!

Если раньше Мартин Рейм выходил на поле только перед стартовым свистком, то новый тренер Карель Воолайд уже с первых минут наблюдает за разминкой своей команды.

Если говорить про стартовый состав, то здесь две неожиданности: 1) Схема. Играем в атакующие 4-3-3. Раньше тренер делал выбор в пользу 4-4-2 или 5-4-1. 2) Впервые в основе выходит нападающий "Флоры", лучший бомбардир ЧЭ Эрик Сорга. Будет инетресно.

Всем привет! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию отборочного поединка на Евро2020, в рамках которого Эстония играет против Беларуси. Начало матча в 19:00, А. ле Кок Арена.

https://twitter.com/BelFootFeder/status/1169982513760079877

https://twitter.com/eestijalgpall/status/1169981786220367874