ОНЛАЙН-БЛОГ: Сборная Эстонии против Нидерландов — пропустили на 15-й минуте, но у нас моменты тоже были

Главный тренер Каарель Воолайд хочет играть в 4 защитника. А учитывая какой был бардак в обороне против Беларуси — это плохое решение.
Состав голландцев. Сейчас там собраны лучшие игроки европейских грандов. Вирджил ван Дейк и Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль), Дэйли Блинд (Аякс), Маттейс де Лигт (Ювентус), Френки де Йонг (Барселона), Мемфис Депай (Лион) и другие.
Изменения в старте
Воолайд намекнул, что с первых минут выйдет Рауно Саппинен, а не автор гола белорусам Эрик Сорга. Плюс, наверное, освежат края. Так как Сергей Зенев незаменим, на скамейку сядет Хендрик Оямаа, вместо него уже сыгравший полный матч за сборную Власий Синявский. Обороне добавят опыта, вместо Тайо Тенисте появится Герт Камс.
Хоть тренер и сказал, что хочет развивать молодых футболистов, крайне мало верится, что вместо Кости выйдет Владислав Крейда или Михкель Айнсалу. Они не провели ни одного матча в основе, да и в целом было мало игр на таком уровне. Наверное, Костю заменит Артем Дмитриев.
С 99% вероятностью наша сборная не заработает сегодня очки, но к нам приезжают лучшие футболисты Европы. А это уже событие. И для болельщиков, и для футболистов. Стоит рассматривать этот матч не как битву за место в группе, а скорее как футбольный праздник и опыт для будущего поколения сборной Эстонии.
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