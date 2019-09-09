ОНЛАЙН-БЛОГ: Сборная Эстонии против Нидерландов — пропустили на 15-й минуте, но у нас моменты тоже были

Эстония-Нидерланды

Гудят трибуны! Ван Дейк выбил мяч, когда мы могли быстро разыграть.

Игра продолжается. Некоторым нашим крайним защитникам не хватает мастерства, чтобы разыграть мяч. Сложно не то что дойти до ворот соперника, а просто развести его со штрафного.

Пропустили обычный гол, без накала и страсти. Прострел - удар - Лепметс достает мяч. Где оборона была?

Очень интересно используют Зенева. Он самый высокий и при выходе из обороны именно на него навешивают. Он смещается в центр, на место Сорги, который идет под него. Подавать на Эрика нет смысла, а низом обыгрывать голландцев невозможно.

Первый опасный момент у эстонцев. Но не получилось после аута попасть по мячу. Про острые моменты соперника писать нет смысла, так быстро я не умею печатать.

Эстония ожидаемо играет низко в обороне, но очень смело и по-спортивному жестко. Голландцы катают мяч, забегают вперед, к центрально кругу приходят все нападающие, которые постоянно перемещаются по полю.

Трибуны наполовину пусты, так как много людей еще пытаются припарковать машину и пройти контроль. Надо приходить пораньше!

Всем привет! Давайте следить за матчем сборной Эстонии против Нидерландов вместе. Вот и составы команд. Вместе получившего травму Васильева - Айнсалу 1995 года рождения.