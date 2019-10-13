ОНЛАЙН-БЛОГ | Эстония против Германии: семь изменений в составе, играем в 5 защитников

Всем привет! Давайте смотреть футбол вместе. Арена в Таллинне заполнена, на стадионе 12 500 болельщиков, множество журналистов. Состав команд уже известен. В нашей сборной 7 изменений, по сравнению с прошлым матчем. Скорее всего, будем играть в 5 защитников, Камс - не полузащитник, а Баранов центральный. Сорга, Крейда в запасе, зато Айнсалу и Саппинен в старте.
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