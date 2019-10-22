Он любил омары под майонезом и не пил водку. Сегодня Льву Яшину исполнилось бы 90 лет(7)
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения легендарного — и по общему мнению лучшего в истории — футбольного вратаря Льва Яшина.
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения легендарного — и по общему мнению лучшего в истории — футбольного вратаря Льва Яшина.
Став в 1960 году чемпионом Европы в составе сборной СССР, Яшин выиграл один из двух своих главных титулов в карьере (наряду с Олимпиадой в Мельбурне) и дал интервью журналу France Football.
Интервью тогда же — почти 60 лет назад — перепечатал советский еженедельник "Футбол". Предлагаем вам несколько цитат легендарного голкипера, которые откроют его с новой стороны.
— Как вы пришли в футбол?
— Как и все ребята нашей столицы, я начал лупить по мячу на всяких пустырях и других ”футбольных полях”, на которых ребята гоняют мяч или его подобие. Лишь с шестнадцати лет я начал играть в составе настоящей команды. Это была команда завода, на котором я работал.
— Начали ли вы сразу играть на посту вратаря?
— Мне сначала хотелось играть в нападении, так как я любил забивать мячи, но высокий рост и прыгучесть предназначали меня на игру вратарем. Уже в первом матче руководители моего клуба навязали мне (и правильно сделали) этот пост.
— Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим вратарем?
— Основное — это сильное, страстное желание не пропустить мяч в свои ворота. Все остальное вытекает из этого. Реакция, прыжок на мяч, выход из ворот на перехваты и т. п. — все это будет ни к чему, если не обладать этим основным качеством. Кроме того, вратарь ни в чем не должен уступать полевому игроку. Он должен обладать такой же физической подготовкой и такой же техникой. Это позволит вратарю справиться со своим делом при любых обстоятельствах.
— Создается впечатление, что вы как вратарь неуязвимы. В чем секрет этого?
— Мой единственный секрет, которым я охотно поделюсь с вами, заключается в том, что я самым внимательным образом слежу за игроком, владеющим мячом, не спускаю с него глаз. Здесь удивлялись тому, что я парировал или принимал штрафные, пробитые Костичем. Но я знал его манеру выполнять эти удары, познакомившись с ней в Швеции. Поэтому мне достаточно было занять правильное место в воротах.
— Если бы мадридский ”Реал” предложил вам сто тысяч, чтобы играть в Испании, согласились ли бы вы?
— Я без колебаний отказался бы, так как не представляю себе жизни где-либо, кроме России. Я люблю путешествовать, но всегда испытываю огромную радость, когда возвращаюсь в лоно своей семьи, в круг друзей, в свою страну. Я жалею тех футболистов, которые из-за заработка вынуждены играть в иностранных клубах.
— Что дал вам футбол?
— Он позволил мне много путешествовать, ознакомиться с миром и тем самым пополнить свои знания.
— Почему вы дотрагиваетесь до мяча перед матчем?
— Это, поверьте, не суеверие. Мне нужно дотронуться до мяча, так же как столяру — погладить доску, прежде чем он начнет обрабатывать ее. Это привычка рабочего человека.
— Каково ваше семейное положение?
— Вот уже шесть лет, как я женат. Жена моя — москвичка. Зовут ее Валентина. У нас маленькая дочь Ирина. Ей теперь три года.
— Где вы живете?
— Живу я в центре Москвы. Очень удобно. У меня комфортабельная квартира из двух комнат, с кухней, ванной.
— Какого питательного режима вы придерживаетесь?
— У меня страшный аппетит. Все же я стараюсь ограничить его и потребляю главным образом калорийную пищу. Моя жена шутит, что у меня желудок страуса и я не боюсь никакого блюда. Однако я не пью ничего другого, кроме минеральной воды и молока.
— Курите ли вы?
— Здесь, признаюсь чистосердечно, я показываю плохой пример молодежи. Да, я курю, причем выкуриваю примерно полпачки папирос в день. Мне нравятся ароматные сигареты с легким табаком. Ваши французские ”Голуаз” слишком крепки для меня.
— Какая страна вам больше всего понравилась из тех, где вы путешествовали?
— Каждая страна имеет свою прелесть. Я люблю их разнообразие, непохожесть. Я путешествовал по Европе, Азии, Южной Америке. Невольно обратил внимание на то, что при всем разнообразии стран люди-то в них проживают одинаковые.
— Какое ваше любимое блюдо?
— Мое любимое блюдо — омар под майонезом. Лучше всего его приготовляют у вас во Франции.
— Любите ли вы водку?
— Нет. Предпочитаю вермут, но напоминаю свой ответ на вопрос о режиме питания. Я ведь сказал, что пью только минеральную воду и молоко.
— Что бы вы захватили с собой на необитаемый остров?
— Побольше друзей и приятелей, так как я люблю общество.
ДОСЬЕ
Лев Иванович Яшин
Дата рождения: 22 октября 1929 года.
Дата смерти: 20 марта 1990 года.
Игровая карьера: ”Динамо” Москва (1950 — 1971).
Достижения: обладатель ”Золотого мяча” (1963), олимпийский чемпион (1956), обладатель Кубка Европы (1960), чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963), обладатель Кубка СССР (1953, 1967, 1970), обладатель Кубка СССР по хоккею (1953).
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