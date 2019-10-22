Он любил омары под майонезом и не пил водку. Сегодня Льву Яшину исполнилось бы 90 лет

Став в 1960 году чемпионом Европы в составе сборной СССР, Яшин выиграл один из двух своих главных титулов в карьере (наряду с Олимпиадой в Мельбурне) и дал интервью журналу France Football.

Интервью тогда же — почти 60 лет назад — перепечатал советский еженедельник "Футбол". Предлагаем вам несколько цитат легендарного голкипера, которые откроют его с новой стороны.

— Как вы пришли в футбол?

— Как и все ребята нашей столицы, я начал лупить по мячу на всяких пустырях и других ”футбольных полях”, на которых ребята гоняют мяч или его подобие. Лишь с шестнадцати лет я начал играть в составе настоящей команды. Это была команда завода, на котором я работал.

— Начали ли вы сразу играть на посту вратаря?

— Мне сначала хотелось играть в нападении, так как я любил забивать мячи, но высокий рост и прыгучесть предназначали меня на игру вратарем. Уже в первом матче руководители моего клуба навязали мне (и правильно сделали) этот пост.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим вратарем?

— Основное — это сильное, страстное желание не пропустить мяч в свои ворота. Все остальное вытекает из этого. Реакция, прыжок на мяч, выход из ворот на перехваты и т. п. — все это будет ни к чему, если не обладать этим основным качеством. Кроме того, вратарь ни в чем не должен уступать полевому игроку. Он должен обладать такой же физической подготовкой и такой же техникой. Это позволит вратарю справиться со своим делом при любых обстоятельствах.

— Создается впечатление, что вы как вратарь неуязвимы. В чем секрет этого?