Олег Кальюранд: Мы не остановим занятия!

На днях компания Балтик Футзал Маркетинг представила читателю первую в Эстонии футзальную школу, основные цели которой – популяризация вида спорта в стране и воспитание высококлассных игроков в футзал, начиная с детского возраста. Кроме того, мы напомнили родителям, что именно футзал своей спецификой помогает юным воспитанникам футбольных школ наладить как общую координацию, так и технику владения мячом. Сегодня мы продолжаем разговор о школе ФК «Космос», но уже в неярком свете сегодняшних реалий. COVID-19 и регулярные тренировки. Как это вообще возможно? Наш собеседник – старший тренер школы Олег Кальюранд.

- Школа объявила набор юных воспитанников в группы 5-7 лет, но ситуация с короновирусом может этому помешать. Если все же родители будут записывать детей, а те потребуют занятий – как быть?

- Сначала дождемся решения властей об ограничениях, а затем примем решение. В любом случае, опыт проведения занятий в условиях частичного и полного карантина у нас есть.

- Поделитесь.

- Все, кто сегодня уже занимается в школе, прошли все виды ограничений. Когда были объявлены нормы численности занимающихся и размер социальной дистанции, мы делили группу на две или три и следили, чтобы они во-первых, не пересекались, а во-вторых, чтобы внутри групп ребята работали на положенном расстоянии. Это наложило отпечаток на игровые взаимодействия, но на то ты и тренер, чтобы придумать интересную тренировку, которая не позволит футболистам скучать без плотных контактов.

- А в период запрета на спортивные мероприятия?

- На карантине мы проводили занятия онлайн. В те же тренировочные дни давали ребятам задания по выполнению технического комплекса упражнений. Кроме того давали приличную физическую нагрузку. Все это контролировалось через платфому Zoom.

- Какой применяли инвентарь и сколько было разбито люстр, зеркал и прочих настольных ламп?

- Инвентарь – самый простой: скакалка, мяч (тройка, облегченный) и желательно мат, на котором можно делать физические упражнения. А для соблюдения порядка в доме просили наших маленьких мастеров убрать все лишнее и максимально расчистить «поляну». Вплоть до того, что просили снять носки, если в квартире паркет

Валерий Чумаченко

пиар-директор БФМ