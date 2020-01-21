21.01.2020, 06:05

ОФИЦИАЛЬНО: Молодой эстонский талант перешел в итальянскую "Рому"


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Oliver Jürgens
Oliver Jürgens Foto: instagram.com/oliverjurgens

16-летний нападающий юношеской сборной Эстонии по футболу Оливер Юргенс, начинавший нынешний сезон в системе "Вероны", перешел в "Рому". Информация о переходе эстонского форварда размещена на официальном сайте Серии А - высшего дивизиона итальянского футбола.

Юргенс удачно провел первую половину сезона в юношеском чемпионате Италии (U-17), забив за "Верону" 8 голов в 13 матчах.

Высокая результативность эстонского легионера не осталась незамеченной скаутами "Ромы". Дебют Юргенса в составе столичного клуба возможен в конце нынешней недели.

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