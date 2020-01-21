21.01.2020, 06:05
ОФИЦИАЛЬНО: Молодой эстонский талант перешел в итальянскую "Рому"
16-летний нападающий юношеской сборной Эстонии по футболу Оливер Юргенс, начинавший нынешний сезон в системе "Вероны", перешел в "Рому". Информация о переходе эстонского форварда размещена на официальном сайте Серии А - высшего дивизиона итальянского футбола.
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